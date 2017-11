BORSE EUROPA ai massimi da un mese, aiutano materie prime

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3249,36 0,91 3146,43 FTSEUROFIRST300 1434,66 0,88 1368,52 STOXX BANCHE 195,84 1,5 188,77 STOXX OIL&GAS 291,29 3,1 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 268,77 1,38 250,55 STOXX AUTO 499,33 3,03 501,31 STOXX TLC 338,54 0,17 320,05 STOXX TECH 323,58 0,78 312,18 LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo sale per la quarta seduta consecutiva ai massimi da un mese oggi, con SABMiller in rialzo dopo la revisione dell'offerta da parte di Anheuser-Busch InBev e i titoli del settore commodities che estendono i recenti guadagni. L'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 alle 11,10 italiane sale dello 0,88% a 1.434,66 punti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,7%, il tedesco DAX l'1,2% e il francese CAC 40 lo 0,9%. Il titolo SABMiller sale di oltre l'1% dopo che AB InBev, il maggior produttore di birra al mondo, ha aumentato l'offerta per la compagnia rivale a 42,15 sterline per azione cash, valutando SABMiller quasi 68 miliardi di sterline. "Il settore brewing è andato a caccia tutto l'anno di fusioni e acquisizioni e continueremo a cercarne mentre i margini sono sotto pressione e il consolidamento è un modo di andare avanti", ha commentato Lorne Baring, managing director di B Capital Wealth Management. Secondo Baring il settore materie prime ha probabilmente toccato il punto più basso a fine settembre ma i proprietari di miniere continuano a fare i conti con un rischio elevato. L'indice europeo dei minerari sale del 5,6% circa, in rialzo per la settima seduta consecutiva, mentre l'indice degli energetici segna +3%, con il greggio in aumento. Tra i titoli in evidenza: BP, Royal Dutch Shell, Anglo American , Rio Tinto e BHP Billiton guadagnano tra il 2,5% e il 10%. L'aumento dei prezzi del greggio colpisce le compagnie aeree, alle prese anche con pressioni dopo che Credit Suisse ha rivisto il giudizio sul settore a "equal-weight" da "overweight". IAG, Ryanair, easyJet, Lufthansa e Air France lasciano sul terreno fra il 5,5% e il 3%. La più grande catena di supermercati britannica, Tesco , guadagna l'1,5% dopo avere annunciato un calo del 55% nei ricavi del primo semestre ma vendite sopra le attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia