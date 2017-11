BORSE EUROPA, indice regionale in modesto rialzo

LONDRA, 2 luglio(Reuters) - Le borse europee hanno aperto in rialzo oggi, anche grazie alla performance della spagnola Amadeus, azienda che fornisce soluzioni IT per il settore del turismo, nonostante la cautela per la Grecia, a pochi giorni dal referendum che potrebbe decidere del suo futuro in Europa.

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300, che ieri ha chiuso in rialzo dell‘1,57%, oggi segna +0,06%.

Tra le singole borse, la migliore è Madrid con +0,29%, mentre Parigi segna +0,15, Francoforte +0,05% e Londra è lievemente negativa, -0,08%.

