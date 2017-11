BORSE EUROPA recuperano da minimi apertura, mercato volatile su Grecia

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3481,44 0,36 3146,43 FTSEUROFIRST300 1528,07 -0,14 1368,52 STOXX BANCHE 214,81 0,46 188,77 STOXX OIL&GAS 308,77 -0,92 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,66 -0,03 250,55 STOXX AUTO 619,47 0,36 501,31 STOXX TLC 372,79 -0,01 320,05 STOXX TECH 343,77 -0,3 312,18 Le borse europee recuperano terreno a metà seduta, in un mercato volatile che segue col fiato sospeso l'evolversi della crisi greca, dopo che ieri Atene ha ufficialmente annunciato che non rimborserà il prestito Fmi da 1,6 miliardi di euro in scadenza oggi. Alle 12,20 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un calo dello 0,14% a quota 1528,07, dopo aver lasciato sul terreno il 2,8% nella sessione di ieri. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,44%, il Dax tedesco -0,02%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,04. La borsa di Atene è chiusa sino a lunedì compreso. A spingere un po' gli indici, la notizia rilanciata da un quotidiano greco secondo cui il premier greco Alexis Tsipras starebbe valutando una proposta dell'ultimo minuto della Commissione europea, che includerebbe un alleggerimento del carico del debito in ottobre e nuove concessioni sul fronte delle integrazioni ai redditi più bassi, riporta il giornale, senza specificare fonti. "La Grecia quasi sicuramente andrà in default", commenta David Stubbs, Global Market strategist di J.P. Morgan Asset Management. "Dopo di che, il Paese e l'Eurozona entreranno nel regno dell'incerto". In termini di perdite l'azionario dell'area euro ha registrato ieri la peggior performance dal 2011, con i titoli bancari dell'Europa mediterranea particolarmente penalizzati dopo la chiusura delle banche da parte di Atene e l'imposizione di controlli sui capitali. L'indice del comparto bancario europeo guadagna l'1,6%, dopo aver perso ieri il 5,8%. Gli investitori dicono che mentre nel breve termine la situazione resta volatile, nel lungo il settore resta supportato dagli acquisti di asset da parte della Bce. Tra gli altri comparti, da segnalare la debolezza di quello del lusso, con Christian Dior in ribasso del 4,7%, il titolo peggiore dell'FTSEurofirst 300. LVMH e Tod's cedono rispettivamente il 2,8 e il 2% dopo che le raccomandazioni su tutti e tre i titoli sono stati declassate da Bank of America/Merrill Lynch per aver abbassate le loro stime sugli utili. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia