BORSE EUROPA viste in rimbalzo, attesa su Grecia

LONDRA, 1 luglio(Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo oggi, in scia ai guadagni a Wall Street e in Asia, e con alcuni investitori che sperano ancora in una soluzione positiva per la Grecia, prima economia avanzata in default su un debito con il Fmi.

I ministri europei delle Finanze oggi si consulteranno sulla richiesta del premier greco Alexis Tsipras di un nuovo prestito a due anni per ripagare debiti che ammontano a quasi 30 miliardi di euro.

Il Fondo monetario internazionale ha confermato che la Grecia non ha ripagato il prestito da 1,6 miliardi di euro in scadenza ieri. Il futuro della Grecia nell‘eurozona ora dipende dall‘esito del referendum di domenica prossima, quando i greci dovranno pronunciarsi sul pacchetto di aiuti internazionali.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 42 punti (+0,6%), il tedesco DAX di 94 punti (+0,9%) e il francese CAC 40 di 40 punti (+0,8%).

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ieri ha chiuso in calo dell‘1,31% a 1.510,16 punti.

Anche l‘indice europeo delle blue chip STOXX 50 ieri ha chiuso a -1,3%, il livello più basso da una settimana; il mese scorso ha ceduto il 4%, facendo registrare il più forte calo su base mensile degli ultimi due anni.

