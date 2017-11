BORSE EUROPA negative, investitori non rischiano aspettando Grecia

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3581,92 -0,8 3146,43 FTSEUROFIRST300 1561,61 -0,73 1368,52 STOXX BANCHE 220,2 -0,65 188,77 STOXX OIL&GAS 318,01 -1,11 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,75 -0,61 250,55 STOXX AUTO 636,49 -0,49 501,31 STOXX TLC 380,08 -0,61 320,05 STOXX TECH 354,67 -1,02 312,18 Le borse europee restano negative a metà seduta, appesantite dal protrarsi dei negoziati tra la Grecia e i creditori internazionali che, in assenza di un'intesa, riprenderanno domani nella speranza di evitare il default. Alle 12,00 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,73% a quota 1561,61. L'indice della volatilità VSTOXX, che misura sostanzialmente il grado di paura degli investitori sul mercato, sale dell'1,4% oggi, ai massimi da lunedì. Per la settimana il bilancio dell'FTSEurofirst 300 resta al momento di un rialzo del 2,2%, grazie al rally dei primi giorni in cui sembrava che l'accordo sulla Grecia fosse ad un passo. Il comparto bancario cede lo 0,7%, mentre Parigi perde lo 0,47%, Madrid lo 0,02 e Francoforte lo 0,55. I trader dicono che l'alto livello di incertezza rende gli investitori particolarmente cauti nel mantenere le posizioni sul mercato. "Per quando le borse riapriranno la prossima settimana, la Grecia potrebbe aver raggiunto un accordo o essere in default", commenta in una nota Craig Erlam, senior market analyst di OANDA. "Con questa idea in testa, penso che stamani ci sarà una forte avversione al rischio, con gli investitori pronti ai fuochi di artificio nel weekend". Tra i titoli in evidenza oggi: K+S schizza del 31% dopo aver detto di aver ricevuto uan proposta di takeover dalla canadese Potash Corp of Saskatchewan Inc. La catena di supermercati inglesi Tesco è balza del 3,5% dopo aver detto di vedere segnali di un miglioramento nei suoi mercati core. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia