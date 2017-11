BORSE EUROPA partono bene su attese intesa Grecia, M&A tlc

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - L‘azionario europeo è in rialzo in apertura questa mattina, nella speranza che gli sforzi della Grecia di evitare il default con una proposta dell‘ultimo minuto per soddisfare i suoi creditori abbiano buon esito.

Alle 9,25 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell‘1,71% a quota 1555,95, con gli indici nazionali a Londra Parigi e Francoforte che segnano progressi tra l‘1,2 e il 2,6%.

A sostenere il mercato anche il settore tlc, con la francese Bouygues che balza del 13,3% dopo che Altice ha confermato un‘offerta tramite la sua controllata Numericable-SFR.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia