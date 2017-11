BORSE EUROPA viste in rialzo su speranze accordo Grecia

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in rialzo in apertura. I mercati apprezzano gli sforzi della Grecia di evitare il default con una proposta dell‘ultimo minuto per soddisfare i suoi creditori.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in rialzo di 8-15 punti, fino a +0,2%, il tedesco DAX prenda 70-80 punti, fino a +0,7%, e il francese CAC 40 17-18 punti, a +0,4%.

L‘indice europeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso venerdì in rialzo dello 0,34% a 1.529,65 punti.

