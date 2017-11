BORSE EUROPA viste in leggero rialzo dopo perdite ieri

LONDRA, 29 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in leggero rialzo in apertura oggi, con l‘attenzione puntata sulla situazione greca e in attesa degli esiti della riunione Fed.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in aumento di 17-20 punti, pari a +0,3%, il tedesco DAX di 9-14 punti, +0,1%, e il francese CAC 40 di 10-14 punti, pari a +0,3%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst300 ha terminato ieri in calo dell‘1,49% a 1.618,26 punti.

