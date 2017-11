BORSE EUROPA negative su timori Grecia, giù Deutsche Bank

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3693,28 -0,56 3146,43 FTSEUROFIRST300 1623,54 -0,2 1368,52 STOXX BANCHE 219,51 -0,21 188,77 STOXX OIL&GAS 337,56 -0,74 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,07 -0,37 250,55 STOXX AUTO 664,86 0,88 501,31 STOXX TLC 379,88 -0,51 320,05 STOXX TECH 367,38 0,09 312,18 LONDRA, 27 APRILE (Reuters) - L'azionario europeo registra un calo marginale oggi, con l'incertezza della situazione del debito greco che spinge una parte degli investitori alle prese di profitto dopo i recenti guadagni. A parte cali specifici, come quello di Deutsche Bank, gli occhi restano puntati sulla Grecia: sabato le parole del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble hanno suggerito che Berlino stia valutando la possibilità di un default di Atene. "Data l'impasse tra le due parti, non sembra proprio che si stiano facendo passi avanti. Molte nazioni creditrici stanno perdendo la pazienza", ha spiegato Peter Dixon, equity strategist di Commerzbank. L'indice paneuropeo FTSEurofirst intorno alle 11,45 italiane lascia sul terreno lo 0,2% a 1.623,54 punti. Tra le altre singole piazze, il britannico FTSE 100 segna -0,28%, il Dax tedesco perde lo 0,18%, mentre il francese CAC 40 lascia sul terreno lo 0,88%. Tra i titoli in evidenza oggi: Deutsche Bank perde quasi il 4,4% dopo avere annunciato che ridurrà asset della divisione banca di investimento per circa 200 miliardi di euro e che uscirà da un decimo dei paesi in cui opera, nell'ambito di un piano di ristrutturazione che avrà costi per 3,7 miliardi di euro. Volkswagen guadagna circa il 3,2% dopo le dimissioni, sabato, del presidente del board di sorveglianza Ferdinand Piech in seguito alla resa dei conti con l'AD Martin Winterkorn. HSBC sale di oltre il 2,7% sulla notizia che la maggiore banca europea starebbe valutando il progetto di scorporo della divisione retail britannica per 20 miliardi di sterline. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia