BORSE EUROPA viste contrastate, occhi su Deutsche Bank

LONDRA, 27 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo è visto misto in apertura in attesa della riunione della Fed in settimana, mentre preoccupa lo stallo nei negoziati tra la Grecia e i suoi creditori.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra piatto, il tedesco DAX in rialzo di circa 22 punti a +0,19% e il francese CAC 40 perda 7 punti, pari a +0,13%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst300 ha terminato venerdì scorso in rialzo dello 0,37% a 1626,83 punti.

Occhi puntati su Deutsche Bank che ha indicato le linee guida del piano di ristrutturazione da cui emergono tagli all‘investment banking, la vendita della catena retail Postbank attraverso un‘offerta pubblica d‘acquisto e la riduzione dei costi.

