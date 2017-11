Borse europa viste in netto rialzo su piano salvataggio auto Usa

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in netto rialzo, sulla scia dei guadagni di venerdì scorso di Wall Street e la ripresa di stamane delle borse asiatiche.

I bookmaker finanziari di Londra prevedono per l‘inglese FTSE 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino al 5%, per il tedesco DAX .GDAXI fino al 4,7% e per il francese CAC .FCHI fino a un 6,3%.

Stamane le borse asiatiche sono balzate in alto, rassicurate dal piano di salvataggio predisposto per le case automobilistiche americane. A sollevare l‘ottimismo è anche la speranza che il calo del prezzo del greggio allenti la pressione sulle famiglie provate dai molti licenziamenti.

E’ di ieri la dichiarazione del neopresidente Barack Obama di mettere al centro del proprio programma di ripresa dell‘economia una forte regolamentazione del settore finanziario, in modo da costringere le banche a maggiore trasparenza e responsabilità.

Venerdì Wall Street ha chiuso in territorio positivo, con Dow Jones .DJI, Nasdaq .IXIC e Standard & Poor’s 500 .SPX in rialzo tra il 3,1 e il 4,4%.