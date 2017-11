BORSE EUROPA - Indici tagliano guadagni su dati occupazione Usa

indici chiusura

alle 16,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.776,73 -0,26 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 974,83 -0,11 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 227,81 -1,44 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 305,44 +0,78 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 189,13 +0,33 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 8 settembre (Reuters) - Le borse europee virano in negativo nel pomeriggio e tagliano guadagni della prima parte della seduta dopo l‘annuncio di dati del Conference Board sul mercato del lavoro Usa in calo in agosto. Riduce i guadagni anche Wall Street, positiva in avvio.

In spolvero soprattutto i minerari .SXPP, con l‘oro spot che ha superato la soglia di 1.000 dollari all‘oncia nella giornata. In rialzo anche i corsi di rame MCU3 e nickel MNI3. Bene anche tlc .SXKP e trasporti .SXTP. Le banche .SX7P sono invece le peggiori del paniere.

Intorno alle 16,20 l‘indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,53%, l‘inglese Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,12%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,13% e l‘indice francese Cac 40 .FCHI è in calo dello 0,02%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Bene i trasporti .SXTP, sostenuti da AIR FRANCE ( AIRF.PA TUIGn.DE AB1.DE LHAG.DE

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE ( NWC.OL

* Il settore minerario guadagna grazie all‘oro XAU= sopra quota 1.000 dollari e ai rialzi di alluminio e rame. BHP BILLITON ( BLT.L AAL.L ANTO.L RIO.L

* Sugli scudi anche il settore tlc .SXKP, con FRANCE TELECOM FTE.PA in progresso del 2,2% e DEUTSCHE TELEKOM ( DTEGn.DE VOD.L

* CADBURY CBRY.L, che ieri ha guadagnato oltre il 40%, continua a crescere dell‘1,28% sulla scia dell‘interesse confermato dal colosso Kraft KFT.N per la concorrente inglese che ieri ha rifiutato un‘offerta da 16,7 miliardi di dollari.