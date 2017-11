BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene farmaceutici,trasporti

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.396,29 -0,03 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.191,64 +0,13 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 305,07 +0,01 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 367,37 -0,24 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 240,38 +0,36 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 8 agosto (Reuters) - Gli indici delle piazze europee sono poco mossi, dopo un‘apertura negativa sulla quale aveva pesato la chiusura di Wall Street in calo dell‘1,93%.

A guidare il rialzo sono il settore dei trasporti .SXTP e quello farmaceutico .SXPP, in progresso rispettivamente dell‘1,17% e dell‘1,2%.

In territorio negativo invece sono le materie prime .SXPP, con l‘indice in calo, dello 0,8%, che pesano in particolar modo sull‘indice inglese FTSE 100. Sulle piazze asiatiche i metalli hanno registrato forti perdite a partire da rame e nichel, con lo zinco ai suoi minimi storici.

Alle 10,00 l‘indice inglese FTSE 100 .FTSE è in lieve ribasso dello 0,17%, il tedesco Dax .GDAXI sale dello 0,19% e il francese Cac 40 dello 0,08%.

Tra i titoli in evidenza:

* La farmaceutica SMITH & NEPHEW ( SN.L

* IBERIA IBLA.MC sale di quasi il 4%, dopo che Citigroup ha alzato il rating della compagnia aerea a “buy” da “hold”. BRITISH AIRWAYS BAY.L, AIR FRANCE ARIF.PA e RYAN AIR ( RYA.I

* ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L

* CONERGY AG CGYG.DE balza oltre l‘8%, sulla scia delle vendite più che raddoppiate nel secondo trimestre grazie a due grossi progetti di centrali a pannelli solari in Spagna e nella Corea del Sud.

* WOOLWORTH WLW.L è in progresso di circa il 7%, dopo che il tycoon iraniano del settore immobiliare Ardeshir Naghshineh ha alzato la sua quota nella catena dei grandi magazzini al 10,2%, pari a 148,8 milioni di azioni dai 141,3 milioni precedentemente detenuti.