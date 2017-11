BORSE EUROPA-Proseguono deboli con Wall St, giù banche, minerari

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.469,78 -1,33 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 864,13 -0,94 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 180,11 -1,5 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 303,32 -0,66 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 171,66 -0,42 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Le borse europee proseguono deboli nel primo pomeriggio dopo che anche Wall Street è partita in territorio negativo.

A livello settoriale il segno più pesante è quello del comparto delle materie prime sulla scia del calo dei prezzi dei metalli e del greggio.

Tra titoli bancari generalmente sotto pressione spiccano le flessioni degli istituti iralandesi, con ribassi intorno al 5% per ALLIED IRISH BANKS ( ALBK.I

Intorno alle 16,10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde circa un punto percentuale. Sulle singole piazze Ftse 100 .FTSE -1,1%, Cac-40 .FCHI -1,6% e Dax .GDAXI -1,6%.

“Il mercato aveva corso moltissimo quindi non è sorprendente che oggi qualcuno monetizzi. Non crediamo che sia un movimento serio ma soltanto una correzione attesa da tempo”, commenta David Buik, partner di BGC Partners.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche LLOYDS BANKING GROUP ( LLOY.L

* In lettera anche UBS UBSN.VX( UBS.N

* FORTIS FOR.BR perde oltre l‘8% sulla notizia che una ex controllata, adesso in mano allo stato olandese, sta per presentare una richiesta di risarcimento per 362,5 milioni di euro.

* In controtendenza DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE, +5% dopo che il giornale Handelsblatt ha scritto che DEUTSCHE BANK ( DTEGn.DE

* A picco le quotazioni di ARCANDOR ( AROG.DE

* In denaro VOLKSWAGEN ( VOWG.DE PSHG_p.DE

* EADS EAD.PA sale dell‘1% dopo un upgrade a “neutral” di Goldman Sachs.

* Tra i farmaceutici NOVARTIS NOVN.VX guadagna l‘1,7% dopo che, in una sperimentazione clinica di fase II, il suo farmaco Afinitor ha ridotto del 50% le dimensioni del tumore in un terzo dei pazienti affetti da linfoma.