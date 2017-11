Borse Europa attese in salita, occhio a decisione su tassi

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo stamani in vista della decisione della Banca d‘Inghilteraa e della Bce quest‘oggi e dopo i risultati trimestrali a sorpresa di Alcoa (AA.N) chiusi in utile.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse100 inglese apra in rialzo fra 39 e 45 punti, o dello 0,9%. Il Dax tedesco è visto partire in crescita fra 47 e 60 punti o l‘1,1%, mentre il Cac-40 francese fra 29 e 33 punti o dello 0,9%.

Ieri sera il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,06% a 9.725 punti.