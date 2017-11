Borse europee viste in rialzo, al via stagione trimestrali Usa

PARIGI, 7 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo all‘avvicinarsi dei risultati societari del colosso americano dell‘alluminio Alcoa (AA.N) che darà il via alla stagione delle trimestrali Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino allo 0,4%, tra 4 e 14 punti, per il tedesco Dax .GDAXI fino allo 0,8% tra 16 e 36 punti e per il francese Cac-40 .FCHI fino allo 0,4%, tra 10 e 12 punti.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,71% a 766,09 punti sul risvegliarsi dei timori sulle condizioni del settore bancario.