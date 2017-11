Borse Europa attese in recupero dopo tonfo vigilia

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio in rialzo dopo i cali record della vigilia. Un taglio dei tassi di interesse in Australia sorprendentemente ampio ha innescato la speranza che altri paesi ne seguano presto l‘esempio.

Gli spreadbetter si aspettano guadagni del 2-2,3% per il Ftse 100 britannico .FTSE, il Dax tedesco .GDAXI e il Cac 40 francese .FCHI.

Ieri il FtsEurofirst 300 .FTEU3 paneuropeo ha lasciato sul terreno il 7,8% chiudendo ai minimi degli ultimi quattro anni, con gli investitori preoccupati dai salvataggi forzati delle banche danneggiate dalla crisi del credito.

Gli investitori sperano in una risposta coordinata alla crisi, che ha congelato i mercati del credito, dopo il taglio dei tassi australiani di 100 punti base.