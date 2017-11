BORSE EUROPA- Indici piatti, giù energetici e occhi a risultati

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.338,24 -0,24 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 831,84 -0,15 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 175,89 +0,29 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 273,99 -0,15 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 167,89 +0,05 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 7 luglio (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse questa mattina, dopo un avvio in positivo, sulla scia dei listini asiatici contrastati.

Pesa sui listini anche il greggio CLc1, che cede 56 centesimi scambiando intorno a 63,67 dollari al barile.

Restano i timori relativi ai tempi della ripresa economica, riaccesi dai dati sui disoccupati Usa, diffusi la scorsa settimana, peggiori delle attese.

Gli investitori restano anche in attesa di conoscere i risultati trimestrali di molte e importanti società quotate che verranno rese note a partire da questa settimana, tra cui quelli di Alcoa ( AA.N

“Certamente nel periodo dei risultati ci saranno anche molte ipotesi su utili di periodo e guidance per i prossimi trimestri”, ha detto Stepehen Pope strategist di Cantor Fitzgerald.

“A questo proposito non possiamo che fare previsioni per i mercati giorno per giorno. Non penso che si possa affermare una tendenza decisa fino a che non ci saremo inoltrati nel periodo dei risultati”.

Poco dopo le 9,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,07% a 832,35. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,01%, il Cac-40 .FCHI cede lo 0,2% e il Dax .GDAXI guadagna lo 0,01%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male i titoli energetici .SXEP, sulla scia del calo dei prezzi del greggio. TOTAL ( TOTF.PA BP.L RDSa.L

* Le banche .SX7P avanzano leggermente, sostenute da COMMERZBANK ( CBKG.DE LLOY.L

* Nel settore farmaceutico SHIRE ( SHP.L GSK.L

* Bene WAVIN WAVIN.AS che guadagna il 3,45%, miglior titolo ad Amsterdam. SNS Securities ha alzato il giudizio della società produttrice di tubi in plastica a “buy”.

* La società immobiliare tedesca DEUTSCHE EUROSHOP ( DEQGn.DE

* Le società che producono materiali da costruzione sono in calo dopo che CRH ( CRH.I

* DEMAG CRANES D9CGN.DE cede quasi il 6% dopo che il CFO Rainer Beaujean ha dichiarato al Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung che si aspetta che “i prossimi 24 mesi non siano buoni” per la società.

* Il colosso della chimica BASF BASF.DE avanza dell‘1,1% dopo che Bamc of America-Merrill Lynch ha migliorato il giudizio a “buy” da “neutral”.