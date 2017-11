BORSE EUROPA - Rialzo confermato dopo Bce, bene banche, oil

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.469,51 +1,32 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 871,50 +1,52 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 185,64 +3,24 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 295,26 +2,40 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 174,73 +0,80 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo resta positivo e non mostra particolari reazioni al taglio, atteso, da parte della Bce dei tassi al nuovo livello record dell‘1%.

“La decisione sui tassi non è stata una sorpresa ma tutto sta nel discorso che l‘accompagna”, spiega Jacques Cailloux di Royal Bank of Scotland.

“In particolare il tema è se forniranno indicazioni che resta aperta la porta ad altri tagli o se la porta è chiusa del tutto”, ha aggiunto.

In vista dell‘annuncio dei risultati degli ‘stress test’ sulle banche Usa, gli istituti europei segnano forti rialzi. Bene anche i titoli oil sui continui rialzi del greggio.

Rialzi tra l‘1,5% e il 2% per Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

“Questa mossa spiana la strada per un approccio alle azioni ordinarie e privilegiate di Volkswagen sulla base del fair value in quanto si può concludere che Porsche non comprerà altre azioni”, spiega Heino Ruland, analista di Ruland Research.

* PREMIERE PREGn.DE sale del 3%, sotto i massimi della mattinata quando ha sfiorato il rialzo a due cifre, su voci di una possibile fusione con Sky Group BSY.L.