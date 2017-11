BORSE EUROPA- Indici in rialzo, focus su trimestrali, finanziari

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.182,74 +0,14 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 770,10 +0,52 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 139,37 -0,70 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 262,78 +1,15 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 158,39 -0,34 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 7 aprile (Reuters) - Le borse europee avviano gli scambi in cauto rialzo, con gli occhi puntati sull‘inizio della stagione delle trimestrali Usa e sulle nuove tensioni che vedono protagoniste banche e compagnie di assicurazioni.

Secondo anticipazioni di The Times, il Fondo monetario internazionale potrebbe portare a 4.000 miliardi di dollari le stime sugli asset tossici dei bilanci di banche e assicurativi a livello mondiale.

In vista dei risultati del colosso dell‘alluminio Alcoa ( AA.N

Intorno alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di oltre lo 0,5% dopo aver guadagnato oltre il 19% dal minimo storico toccato il 9 marzo.

Tra i singoli listini, Parigi .FCHI guadagna lo 0,2%, Francoforte .GDAXI lo 0,4% e Londra .FTSE lo 0,75%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni privilegiate di VOLKSWAGEN ( VOWG_p.DE VOWG.DE

* RIO TINTO ( RIO.L

* Il gruppo aerospaziale EADS EAD.PA sale di oltre il 2%. Gli Stati Uniti taglieranno le spese per i missili, cancellando programmi per armamenti multimiliardari, ma compreranno più armi per le guerre in Iraq e Afghanistan.

* Il traffico di passeggeri a marzo di AIR FRANCE-KLM ( AIRF.PA

* La catena retail di abbigliamento INDITEX ( ITX.MC