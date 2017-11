BORSE EUROPA - Indici in calo, male bancari su risultati Rbs

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.644,50 -0,66 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 930,69 -0,80 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 214,77 -1,50 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 289,18 -0,23 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 173,72 +0,79 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 7 agosto (Reuters) - Partenza in ribasso sulle piazze europee in una giornata dominata dalle attese dei dati sull‘occupazione Usa, mentre le vendite si concentrano sui bancari che risentono dei risultati trimestrali di Royal Bank of Scotland ( RBS.L

Sui listini pesano anche i titoli del settore minerario sulla scorta del calo delle quotazioni del rame MCU3=LX: Anglo American ( AAL.L ANTO.L BLT.L RIO.L

Alle 9,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,89%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE cede l‘1,36%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,69%, il francese Cac 40 .FCHI lo 0,87%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L

Tra i titoli dell‘indice Stoxx dei bancari BARCLAYS ( BARC.L HSBA.L

* MEDIGENE MDGGn.DE perde il 5% sulla perdita maggiore delle attese riportate dalla società biotech tedesca.