BORSE EUROPA - Indici incerti dopo rally ieri, bene commodities

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.863,38 -0,08 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 992,51 -0,03 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 234,09 -0,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 303,59 -0,3 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 189,90 +0,15 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 7 ottobre (Reuters) - Partenza incerta per le borse europee, dopo i vigorosi guadagni di ieri.

Qualche timida presa di profitto colpisce banche ed energetici mentre il denaro continua a premiare i titoli legati alle commodities.

Alle 9,40 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 oscilla tra denaro e lettera, come il DJ Stoxx 600 . Sui singoli mercati vicini alla parità Ftse 100 .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax .GDAXI.

Sul piano macro il futures sul greggio CLc1 orbita ancora sopra i 71 dollari/barile mentre il dollaro tocca il minimo di 8 mesi e mezzo contro lo yen e l‘oro staziona vicino ai massimi di tutti i tempi.

“Molti acquisti sui titoli legati alle materie prime sono dettati al rincaro dell‘oro, a sua volta condizionato dalla debolezza del dollaro”, spiega il direttore della Seven Investment Management. “La domanda reale di commodities non sta aumentando, quello che si vede in borsa è solo un effetto indotto”.

Ieri l‘indice benchmark europeo ha guadagnato il 2,2%, maggior rialzo giornaliero di quasi due mesi. Dai minimi record toccati il 9 marzo scorso, il Ftseurofirst 300 ha recuperato il 53%.

Tra i singoli titoli:

* Denaro sui titoli legati alle commodities come ANGLO AMERICAN ( AAL.L BLT.L RIO.L

* Realizzi su energetici come TOTAL ( TOTF.PA ENI.MI BP.L RDSa.L

* Calo del 3% per J SAINSBURY ( SBRY.L

* Frizzante PPR ( PRTP.PA