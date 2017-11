BORSE EUROPA aprono positive, rally di TNT Express

PARIGI, 7 aprile (Reuters) - Apertura positiva per le borse europee dopo la pausa pasquale, in una giornata in cui sono attesi diversi dati economici, in particolare gli indici Pmi Markit di Italia, Francia e Germania.

L‘indice FTSEurofirst 300 alle ore 9,20 circa guadagna lo 0,83%, dopo avere perso venerdì lo 0,2%.

Per quanto riguarda le singole piazze, il britannico FTSE 100 sale dell‘1,18%, il tedesco DAX dello 0,75% e il francese CAC 40 dello 0,84%.

In evidenza TNT Express : il titolo della società olandese specializzata in spedizioni espresse balza di oltre il 30% dopo l‘offerta di takeover della rivale statunitense FedEx .

