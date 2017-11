BORSE EUROPA aprono poco mosse, rally di Marks & Spencer

PARIGI, 2 aprile (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse in un‘apertura di seduta segnata da pochi scambi prima della pausa pasquale, con la Grecia ancora in primo piano dopo che Atene ha inviato una lista aggiornata di riforme ai suoi creditori.

L‘indice FTSEurofirst 300 perde lo 0,08%, dopo avere guadagnato ieri lo 0,3%.

In evidenza Marks & Spencer che sale del 4%: il retailer britannico ha registrato la sua migliore performance nelle vendite non alimentari in quasi quattro anni, cominciando a superare i problemi della distribuzione online.

I mercati europei rimarranno chiusi domani e riapriranno martedì.

