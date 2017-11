BORSE EUROPA positive dopo dati Pmi migliori di attese

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3742,68 1,23 3146,43 FTSEUROFIRST300 1598,07 0,82 1368,52 STOXX BANCHE 217,08 1,31 188,77 STOXX OIL&GAS 308,71 0,79 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 302,3 0,99 250,55 STOXX AUTO 663,37 0,39 501,31 STOXX TLC 369,09 0,55 320,05 STOXX TECH 360,8 0,33 312,18 PARIGI, 1 aprile (Reuters)- L'azionario europeo inverte la tendenza e passa in positivo, dopo un'apertura debole questa mattina, sostenuto da dati migliori delle attese sul fronte manifatturiero nell'area euro, un segnale che l'economia comincia a riprendersi. Il Pmi finale di marzo della zona euro si posiziona al massimo degli ultimi dieci mesi, e oltre le stime degli analisti. Alle 12,00 italiane l'indice FTSEurofirst 300 segna +0,82%, a 1598,07 punti. "Il trend in generale resta positivo, non ci sono segnali di un imminente sell-off. L'idea è sempre quella di comprare sui minimi", commenta Jean-Louis Cussac, capo di Perceval Finance. Nei primissimi scambi di questa mattina il mercato era stato fiaccato dai dati deboli cinesi a marzo. Ma a metà mattina anche le piazze nazionali mostrano tutte il segno più: il britannico FTSE 100 segna +1,1%, il Dax tedesco +1,03%, mentre il francese CAC 40 sale dell'1,45%. Il Dax ha registrato nel primo trimestre dell'anno la migliore performance dalla data della sua creazione, nel 1988, con un progresso in tre mesi del 22%. Il paniere europeo FTSEurofirst 300 è cresciuto del 16%, con gli investitori che continuano a far affluire denaro in Europa vista anche la debolezza dell'euro. Tra i titoli in evidenza oggi: Il produttore di cioccolato svizzero Barry Callebaut avanza del 7,2% dopo aver riportato vendite e profitti oltre le attese grazie al taglio dei costi che ha controbilanciato il rialzo del valore del franco svizzero. Neopost in controtendenza resta in pesante rosso (-7%) dopo risultati deludenti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia