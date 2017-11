BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, verso trimestre record

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3718,88 -0,24 3146,43 FTSEUROFIRST300 1594,34 -0,12 1368,52 STOXX BANCHE 214,51 -0,49 188,77 STOXX OIL&GAS 308,4 -0,35 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 301,27 0,11 250,55 STOXX AUTO 660,32 -1,21 501,31 STOXX TLC 368,8 -0,36 320,05 STOXX TECH 361,36 0,15 312,18 LONDRA, 31 marzo (Reuters)- L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, dopo il rialzo visto in apertura, e si prepara a celebrare la miglior performance trimestrale da diversi anni. Alle 11,50 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,16% a 1593,25 punti. L'indice paneuropeo e il CAC francese (-0,19%), in rialzo rispettivamente del 16% e del 19% da inizio anno, sono sul punto di realizzare il miglior trimestre dal 2009. Il Dax tedesco ha messo a segno in tre mesi un progresso del 23%, migliore performance dal 2003, anche se oggi è in più marcato ribasso rispetto alle altre piazze (-0,44%) dopo dati insoddisfacenti sulle vendite al dettaglio di febbraio. Il programma di acquisto di bond da parte della Bce ha inciso sulle speranze di ripresa e rafforzato gli indici di borsa. "La questione è se il timing è stato appropriato. I prossimi due trimestri saranno fondamentali per capire se l'Europa può buttarsi alle spalle il passato e cominciare ad accelerare", spiega Lorne Baring, managing director di B Capital Wealth Management a Ginevra. Tra i titoli in evidenza: Kingfisher sale del 4,6% dopo l'annuncio dei progetti per vendere circa il 60% dei punti vendita B&Q in Gran Bretagna. La danese A.P. MOLLER-MAERSK cede il 10% dopo aver deciso di pagare un dividendo ordinario di 300 corone per azione e un dividendo straordinario di 1.671 corone per azione, per un totale di 42,4 mld di corone. Bank of Ireland cede il 5,7% dopo che la canadese Fairfax Financial Holdings ha venduto la sua quota del 2,9% nella banca a 36 cent per azione, come riferito da una fonte vicina alla transazione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia