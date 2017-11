Borse Europa attese piatte o in calo

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso oggi piatto o in calo, in una giornata in cui sono attesi diversi importanti dati macroeconomici.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra piatto, il tedesco DAX segni un calo di 16-20 punti (fino a -0,2%) e il francese CAC 40 di 13-14 punti (-0,3%).

L‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dell‘1,18%, a 1596,31 punti.

Oggi è atteso il dato sul Pil britannico, quelli sulla disoccupazione e le vendite al dettaglio in Germania, l‘andamento della spesa dei consumatori in Francia.

L‘euro perde lo 0,4% circa sul dollaro, sul timore per la situazione in Grecia, che rischia di restare senza liquidità in tre settimane. In un trimestre la moneta comune ha perso circa il 10% su quella Usa.

