BORSE EUROPA - Rally dei tecnologici sostiene indici

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3721,5 1,15 3146,43 FTSEUROFIRST300 1593,48 1 1368,52 STOXX BANCHE 214,79 1,1 188,77 STOXX OIL&GAS 309,28 0,34 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 300,56 0,94 250,55 STOXX AUTO 664,31 1,7 501,31 STOXX TLC 371,19 0,69 320,05 STOXX TECH 359,63 1,56 312,18 PARIGI, 30 marzo (Reuters) - L'azionario europeo si mantiene in buon rialzo a metà seduta, ribalzando dopo le perdite della scorsa settimana, grazie al rally dei tecnologici dopo la notizia di possibili fusioni nel settore. Intel sarebbe in trattativa per comprare il produttore di semiconduttori Altera in un'operazione da circa 10 miliardi di dollari, secondo una fonte vicina al dossier. La notizia ha galvanizzato Wall Street venerdi. Alle 11,45 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 guadagna l'1% a quota 1.593,48. Alla stessa ora, Infineon, STMicroelectronics , ARM e ASML segnano rialzi tra l'1,8 e il 2,8%. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna +0,48%, il Dax tedesco +1,45%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,97. L'indice greco ATG cede l'1,4% mentre si protraggono i colloqui tra Atene e i creditori sulla lista di riforme che dovrebbero sbloccare i nuovi prestiti. "La scorsa settimana il mercato ha preso fiato, ma non c'è stato nessun segnale di 'sell'. Servirebbe un grosso ritracciamento per invertire il trend positivo del mercato", Jean-Louis Cussac, responsabile di Perceval Finance. "Sul lato della salita, non ci sono grosse resistenze in vista, dunque la cosa migliore per ora è semplicemente seguire il trend". Ad aiutare il mercato, sullo sfondo, resta sempre la rinnovata debolezza dell'euro, che porta flussi di investimento sull'azionario europeo. Secondo dati Bank of America Merrill Lynch Global Research, i titoli del vecchio continente hanno attratto fondi per 5,4 mld di euro in investimenti netti la scorsa settimana, l'undicesima positiva di fila, mentre il deflusso dal mercato statunitense è stato pari a 10,8 mld. Il mercato è sostenuto anche dai commenti resi nel weekend dal banchiere centrale cinse Zhou Xiaochuan che hanno rafforzato le aspettative di un allentamento della politica monetaria a sostegno della crescita. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Il gruppo francese del cemento Lafarge cede il 2% in controtendenza, dopo che due azionisti della svizzera Holcim - con cui è in corso una fusione - hanno mostrato scontento rispetto alla revisione di alcuni termini dell'accordo. Holcim resta comunque in territorio positivo (+3%). L'italiana World Duty Free affonda (-8,1%) dopo che il gruppo svizzero Dufry ha offerto per acquistarla 10,25 euro ad azione, cifra sotto alla chiusura di venerdì. Dufry sale del 4,4. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia