Borse Europa viste in rialzo, focus su tecnologici

PARIGI, 30 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso al rialzo in apertura, ribalzando dalle perdite della scorsa settimana. Occhi sui tecnologici dopo che la notizia di possibili fusioni nel settore ha innescato un rally a Wall Street venerdì scorso.

Intel è in trattativa per comprare il produttore si semiconduttori Altera in un‘operazione che dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari, secondo una fonte vicina al dossier.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 27-35 punti (+0,5%), il tedesco DAX di 42-44 punti (+0,5%) e il francese CAC 40 di 26 punti (+0,6%).

L‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso la scorsa settimana in rialzo dello 0,22% a 1.577,75 punti.

