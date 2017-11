Borse Europa nettamente negative, pesano Lse e tecnologici

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS.20144 EUROSTOXX50 3633,79 -1,36 3146,43 FTSEUROFIRST300 1563,94 -1,45 1368,52 STOXX BANCHE 211,74 -1,14 188,77 STOXX OIL&GAS 312,66 0,55 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 295,3 -2,31 250,55 STOXX AUTO 635,31 -1,86 501,31 STOXX TLC 366,6 -1,12 320,05 STOXX TECH 347,57 -2,93 312,18 Borse europee in deciso ribasso nella seduta odierna. A guidare il ribasso il titolo London Stock Exchange, in calo del 10% dopo che una fonte ha riferito a Reuters che Borse Dubai venderà la sua quota, raccogliendo circa 1,5 miliardi di sterline (2,23 mld di dollari). Alle 11,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 segna un ribasso dell'1,36% a quota 1.565,38 dopo aver chiuso ieri in calo dell'1,08% a 1.586,96 punti. Le tensioni in Medioriente hanno portato ad un'impennata del greggio. Tra i titoli in evidenza oggi: Male ARM Holdings, produttore di microchip, e l'olandese produttore di semiconduttori ASML che lasciano sul terreno rispettivamente il 4,3% e il 4,2% su preoccupazioni per un calo di vendite di computer che pesano sul comparto tecnologico. Pesante flessione intorno al 3% anche per la società tedesca di servizi internet QSC dopo l'annuncio della rottamazione del progetto di cessione della rete Dsl. Lufthansa ha esteso le perdite a oltre il 2,5% dopo che il 'New York Times' ha riferito che dalla registrazione delle voci dell'aereo che si è schiantato nelle Alpi francesi emerge che un pilota ha lasciato la cabina e non è più riuscito a rientrare mentre il jet precipitava. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia