Borse Europa viste in calo, pesa Medioriente, occhi su Lufthansa

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Le borse europee si avviano ad aprire in flessione in una seduta in cui pesano le tensione in Medioriente, che hanno portato ad un‘impennata del greggio.

Sotto osservazione Lufthansa, dopo che il ‘New York Times’ ha riferito che dalla registrazione delle voci dell‘aereo che si è schiantato nelle Alpi francesi emerge che un pilota ha lasciato la cabina e non è più riuscito a rientrare mentre il jet precipitava.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 26-28 punti (fino a -0,5%), il tedesco DAX di 27-28 punti (fino a -0,2%) e il francese CAC 40 di 9-11 punti (fino a -0,2%).

L‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in calo dell‘1,08% a 1.586,96 punti.

