Borse Europa girano in negativo dopo aver toccato max 7 anni e mezzo

LONDRA, 17 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3685,62 -0,57 3146,43 FTSEUROFIRST300 1585,46 -0,58 1368,52 STOXX BANCHE 209,4 -0,69 188,77 STOXX OIL&GAS 299,86 1,18 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 298,51 -0,54 250,55 STOXX AUTO 675,93 -2,02 501,31 STOXX TLC 368,04 -0,83 320,05 STOXX TECH 364,89 -0,92 312,18 Le borse europee girano in negativo a metà mattina dopo aver toccato nei primi scambi il massimo degli ultimi sette anni e mezzo, sostenute dal progresso di Volkswagen sulla scia di dati incoraggianti sul settore auto e di Sainsbury's su risultati negativi ma migliori delle attese. Alle 11,45 italiane l'FTSEurofirst 300 cede oltre mezzo punto percentuale a 1585,46, dopo aver toccato il massimo dal 2007 in apertura. Tra le altre piazze, il Dax tedesco alla stessa ora perde circa l'1,25%, il britannico FTSE 100 è piatto (0,03%), il francese CAC 40 cede lo 0,41%. Il paniere europeo ha guadagnato il 16,5% dall'inizio dell'anno grazie al programma di acquisto di bond varato dalla Bce che ha spinto i rendimenti dell'obbligazionario a minimi record spostando gli investitori sull'azionario. "C'è molto appetito sulle azioni", spiega Mike Reuter, broker di Tradition. "Tutti sperano in una pausa ma, con il rendimento del bund a 20 punti base, i soldi devono affluire da qualche parte". Pochi, a parte i già citati Volkswagen e Sainsbury's, i titoli in particolare evidenza oggi. Danone sale frazionalmente (+0,11%) dopo che l'AD ha detto oggi che non necessita di grosse acquisizioni per ulteriore sviluppo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia