Borse europee ancora in rialzo, Dax su massimi record

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3690,55 0,94 3146,43 FTSEUROFIRST300 1589,99 0,71 1368,52 STOXX BANCHE 210,94 0,88 188,77 STOXX OIL&GAS 297,55 0,07 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 299,02 0,86 250,55 STOXX AUTO 684,18 1,4 501,31 STOXX TLC 371,18 0,46 320,05 STOXX TECH 367,18 0,75 312,18 PARIGI, 16 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, con il Dax su massimi record spinto dalle attese che un ulteriore calo dell'euro stimoli la congiuntura e rafforzi i risultati dei gruppi più orientati alle esportazioni. Alle 12,00 l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,71% a 1589,99 punti, ai massimi dal 2007. Il Dax alla stessa ora guadagna circa l'1,21% rompendo la soglia record dei 12.000 punti. Tra le altre piazze, il britannico FTSE 100 sale dello 0,5%, il francese CAC 40 dello 0,84%. I mercati europei, dall'inizio dell'anno, continuano a giovarsi del programma di acquisto di bond inaugurato dalla Bce che ha spinto i rendimenti al ribasso, indebolito l'euro e fatto affluire denaro sull'azionario. Anche se l'euro ha leggermente recuperato questa mattina, perde ancora circa il 25% contro dollaro rispetto al maggio scorso. Molti investitori sono in attesa anche del meeting della Fed in calendario per domani e dopo. Dopo una serie di dati forti sul fronte occupazionale, le aspettative crescenti sono per un rialzo dei tassi a giugno. Attese che hanno rafforzato il dollaro, che ha aggiunto ulteriore pressione sull'euro. Tra i titoli in evidenza: Siemens è uno dei titoli migliori di oggi al Dax, con un rialzo dell'1,6% sui massimi degli ultimi sette anni dopo aver vinto alcuni contratti in Egitto. Anche la svizzera biofarmaceutica Actelion segna un buon progresso (+1,3%) a seguito dell'esito positivo di alcuni test su un nuovo farmaco per il cuore. In controtendenza invece Lafarge, che cede il 4,2%, e Holcim, in calo dell'1,3 in seguito al sorgere di alcune questioni sul loro merger. Anche l'azienda di costruzioni irlandese rivale CRH - che ha acconsentito di acquistare alcuni asset da Lafarge e Holcim che tentano di ottenere così il via libera alla fusione dall'authority - perde il 3%.