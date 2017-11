Borse Europa viste in calo prima di dato occupazione Usa

PARIGI, 6 febbraio (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in calo in apertura con i principali indici in assestamento dopo avere toccato i massimi da diversi anni, mentre gli investitori aspettano il dato Usa sul mercato del lavoro non agricolo di gennaio che sarà pubblicato in giornata.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in ribasso di 14-16 punti, fino a -0,2%, il tedesco DAX di 18-19 punti, a -0,2% e il francese CAC 40 di 11-13 punti, a -0,3%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso piatto, +0,04%, a 1487,81 punti.

Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che i datori di lavoro Usa abbiano assunto 234.000 persone a gennaio, meno dei 252.000 di dicembre. Il tasso di disoccupazione viene visto stabile ai minimi da 6 anno e mezzo al 5,6%.

