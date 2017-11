BORSE EUROPA - Indici virano in negativo, balza Julius Baer

LONDRA, 2 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3337,22 -0,42 3146,43 FTSEUROFIRST300 1458,57 -0,44 1368,52 STOXX BANCHE 184,98 -1,33 188,77 STOXX OIL&GAS 295,22 1,1 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,06 -0,6 250,55 STOXX AUTO 576 0,34 501,31 STOXX TLC 348,47 -1,06 320,05 STOXX TECH 324,4 -0,76 312,18 Le borse europee stamani hanno iniziato il mese di febbraio in lieve rialzo dopo i forti guadagni registrati a gennaio per poi virare in territorio negativo, con Julius Baer che rimbalza sull'annuncio di un piano di taglio dei costi. Alle 11 italiane circa l'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 segna -0,44% a 1.458,57 punti. Tra le varie piazze, FTSE 100 guadagna lo 0,07%, il CAC 40 perde lo 0,11%, mentre il DAX sale dello 0,2%. L'indice IBEX di Madrid perde il 2,2%, con gli investitori preoccupati per i rischi legati alla crescente popolarità del partito spagnolo anti-austerità Podemos. Sabato decine di migliaia di persone hanno preso parte nella capitale spagnola a quella che finora è stata la maggiore manifestazione a sostegno di Podemos, fautore di politiche analoghe a quelle di Syriza, il partito salito al potere in Grecia. "La situazione in Grecia appare gestibile dal punto di vista degli investitori, date le dimensioni dell'economia. Ma se l'ondata anti-austerità raggiunge la Spagna, sarà un'altra storia", commenta Alexandre Baradez, market analyst capo di IG France. "Ecco perché si sta tagliando l'esposizione alla Spagna stamani, nonostante i relativamente buoni dati Pmi". Oggi i dati mostrano che il settore manifatturiero in Spagna ha registrato un'espansione più rapida a gennaio. In Germania invece, prima economia europea, il rallentamento nella creazione di posti di lavoro e una domanda estera più debole hanno frenato la crescita dell'attività manifatturiera a gennaio. Nel complesso, il settore manifatturiero dell'Eurozona è cresciuto leggermente il mese scorso, con le aziende che continuano a tagliare i prezzi. Tra i titoli in evidenza oggi: Il titolo della banca di Zurigo Julius Baer sale di oltre il 7,3% dopo aver annunciato un programma di risparmi per 100 milioni circa di franchi , in risposta al recente apprezzamento della valuta svizzera. Il gruppo irlandese per il materiale da costruzione CRH sale del 6,6% dopo aver accettato di pagare 6,5 miliardi di euro per asset che le concorrenti Lafarge e Holcim dovevano vendere per ottenere il via libera al progetto di fusione. Ryanair perde il 4,5%. La compagnia aerea low cost oggi ha alzato le previsioni di utile per la terza volta in tre mesi in un quadro di diminuzione dei costi e aumento del traffico, ma ha spiegato che la crescita dell'utile sarà modesta il prossimo anno visto che i rivali tagliano le tariffe potendo contare sull'abbassamento dei prezzi del carburante. Prosegue la ripresa dei titoli greci, con l'indice benchmark della borsa ateniese ATG a +4,6%, sostenuto dal rally dei bancari. Oggi un portavoce ha detto che il governo di Atene non farà niente per danneggiare il valore azionario delle banche greche e non nominerà membri di Syriza per posizioni manageriali chiave. Eurobank guadagna il 19,1% e National Bank of Greece l'8,1%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia