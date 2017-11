Borse Europa viste in flessione dopo dati Cina

PARIGI, 2 febbraio (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in leggera flessione in apertura dopo che il debole dato sull‘attività del settore manifatturiero in Cina ha creato preoccupazione per le prospettive della seconda economia mondiale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 6 punti, fino a -0,1%, il tedesco DAX perda 27-36 punti, fino a -0,3%, e il francese CAC 40 1-4 punti, fino a -0,1%.

Venerdì scorso l‘indice FTSEurofirst 300 aveva perso lo 0,55% a 1465,04 punti.

Occhi puntati sui titoli delle compagnie aeree, viste come le grandi beneficiarie del calo del prezzo del petrolio, dopo che Ryanair ha alzato le previsioni di utili per la terza volta in altrettanti mesi alla luce del ridimensionamento dei costi e di un aumento del traffico.

