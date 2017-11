BORSE EUROPA - FTSEurofirst 300 poco mosso, vicino a massimo su mese da 3 anni

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3368,65 -0,13 3146,43 FTSEUROFIRST300 1471,37 -0,14 1368,52 STOXX BANCHE 188,75 -0,24 188,77 STOXX OIL&GAS 291,84 -0,04 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,43 -0,1 250,55 STOXX AUTO 576,8 0,03 501,31 STOXX TLC 354,94 -0,5 320,05 STOXX TECH 327,61 0,01 312,18 L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 è poco mosso questa mattina e si avvia verso la sua migliore performance mensile in tre anni, sostenuto tra l'altro da dati positivi nelle vendite al dettaglio tedesche. Alle 11 italiane circa l'indice segna -0,14% a 1.471.37 punti. Da inizio gennaio ha guadagnato il 7,7%, miglior progresso mensile da fine 2011, aiutato dalle aspettative sul programma di acquisto di bond da parte della Bce, infine annunciato da Mario Draghi il 22 gennaio. Tra le varie piazze, FTSE 100 è in calo dello 0,49%, il CAC 40 dello 0,24%, mentre lo Xetra DAX è poco sopra la parità, beneficiando più degli altri dei dati positivi sulle vendite al dettaglio tedesche. I dati rassicuranti provenienti dalla Germania seguono quelli altrettanto positivi annunciati dalla Spagna ieri con vendite a dicembre in rialzo su base annua del 5,5% a dicembre, miglior rialzo dal 2003. "Le vendite in Germania e in Spagna, ma anche la spesa dei consumatori in Francia, sono tutte sopra le attese. Sono i primi segni di un impatto positivo del calo dei prezzi del petrolio e danno un buon supporto all'azionario", spiega Christian Stocker, equity strategist di UniCredit a Monaco. Anche la spesa dei consumatori francese è balzata a dicembre (+1,5%) secondo dati resi noti oggi. Ad ogni modo, gli investitori restano cauti a causa dell'incertezza sulla situazione greca, dicono gli analisti. Il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen ha chiesto al nuovo esecutivo greco di mantenere gli impegni presi con i creditori internazionali, ma ha anche indicato che ad Atene potrebbe essere concesso un po' più di tempo per raggiungere i target. Ale 11 italiane l'indice della borsa greca ATG segna +0,28%, dopo il netto calo visto nelle ultime sedute, con Banca del Pireo che schizza fino al 12% dopo il minimo storico registrato in settimana e Alpha Bank che sale dell'8. Il bilancio settimanale, per la borsa greca, resta comunque negativo per la settimana con un ribasso complessivo attorno all'11%. Tra i titoli in maggiore evidenza oggi: La svedese SCA guadagna il 7,9% dopo una trimestrale migliore delle attese. BT cede l'1,8% dopo aver annunciato un piano per le pensioni e un upgrade del suo network in fibra ottica. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia