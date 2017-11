BORSE EUROPA - Indici in calo, Atene estende ribasso

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3339,68 -0,98 3146,43 FTSEUROFIRST300 1467,2 -0,59 1368,52 STOXX BANCHE 189,3 -0,96 188,77 STOXX OIL&GAS 302,63 -0,61 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,24 -0,21 250,55 STOXX AUTO 567,54 -0,01 501,31 STOXX TLC 352,98 -0,35 320,05 STOXX TECH 326,19 0,13 312,18 LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono deboli questa mattina, con la piazza di Atene che estende il sell-off seguito alla vittoria di Syriza nelle elezioni di domenica. La utility PPC e il porto greco Piraeus Port Authority cedono rispettivamente il 6,6 e l'8,3% dopo che il nuovo governo ha annunciato il congelamento dei piani di privatizzazione. Alle 11,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 perde lo 0,59% a quota 1467,2 punti. Tra le piazze europee, Parigi segna un calo dello 0,83%, Francoforte dello 0,6%, Londra perde lo 0,46%. In netto ribasso Atene che cede oltre il 7%. Dall'inizio del 2015, l'FTSE 100 guadagna il 3,6%, il DAX l'8,3% e il CAC il 7,9%, mentre lo statunitense S&P 500 perde nello stesso periodo l'1,4%. Sinora, il 5% dei titoli che sono presenti nel paniere dello STOXX 600 ha riportato i risultati trimestrali, di questi il 69% ha confermato o superato le attese, secondo i dati di Thomson Reuters StarMine, rafforzando le aspettative di una ripresa negli utili delle compagnie europee. "Gli investitori statunitensi sono stati riluttanti ad entrare su titoli europei proprio a causa dei loro dubbi sul potenziale di ripresa della regione", spiega Cyrille Collet, capo dell'equity di CPR AM. "Ma ora dopo le decisioni Bce, il mood è cambiato. Ci sono grosse possibilità di vedere riaffluire in Europa flussi di investimento". Tra i titoli in evidenza: H&M cede l'1,74% dopo una trimestrale deludente sul fronte degli utili a causa di spese per il sito e per nuove linee di prodotto high-end nella battaglia con le concorrenti. Roche perde il 2,2% dopo aver stimato per il 2015 vendite e profitti in crescita allo stesso livello dello scorso anno. Electrolux balza quasi del 10% dopo aver aumentato le previsioni di crescita per i mercati europei quest'anno. Una serie di tagli ai costi ha spinto in alto gli utili trimestrali, facendo schizzare ai massimi il titolo. Bene i titoli tecnologici, tra cui si segnala ARM in rialzo del 2,6%, sostenuti dai risultati oltre le attese di Apple. Nordea sale del 5,3% dopo che la banca ha annunciato un profitto operativo in linea con le attese nel quarto trimestre e ha alzato il dividendo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia