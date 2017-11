Borse Europa stabili in apertura, risultati societari misti

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono poco messo nei primi scambi di questa mattina, in un mercato in cui l‘appetito per l‘azionario dopo otto giorni di rally ininterrotto viene mitigato da risultati societari poco convincenti per big come Siemens ed Ericcson .

Alle 9,15 italiane, l‘indice FTSE cede lo 0,21% a 1484,82 punti. Siemens lascia sul terreno alla stessa ora il 2,3%, Ericcson il 2,1%.

