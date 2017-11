BORSE EUROPA - Indici prendono pausa da rally, tracollo bancari greci

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3390,26 -0,7 3146,43 FTSEUROFIRST300 1481,86 -0,41 1368,52 STOXX BANCHE 191,03 -1,49 188,77 STOXX OIL&GAS 303,32 -0,82 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,54 -0,32 250,55 STOXX AUTO 574,05 -1,21 501,31 STOXX TLC 355,14 -0,58 320,05 STOXX TECH 331,36 0,16 312,18 LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in leggero calo oggi, con le trimestrali deludenti di big come Siemens ed Ericsson che alimentano i timori sull'imminente stagione dei risultati e riducono l'appetito degli investitori dopo otto giorni di rally. Continua a scendere la borsa di Atene, con l'indice principale a -3% e quello dei bancari che perde oltre l'11%. I mercati ieri hanno tenuto di fronte ai risultati delle elezioni in Grecia, vinte dal partito della sinistra radicale Syriza, che si è fermato a un soffio dalla maggioranza assoluta. Il suo leader, Alexis Tsipras, ieri ha giurato come primo ministro e si è impegnato a formare rapidamente un governo assieme alla destra di 'Greci indipendenti', che condivide con Syriza la contrarietà al piano internazionale di salvataggio. Alle 11,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 perde lo 0,41% a quota 1.481,86 punti. Tra le piazze europee, Parigi segna un calo dello 0,67%, Francoforte dello 0,54%, Londra perde lo 0,29%. Nelle precedenti otto sedute l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 aveva guadagnato quasi il 10% sulle aspettative di misure di stimolo monetario da parte della Banca centrale europea, annunciate giovedì scorso. Tra i titoli in evidenza: In Grecia Alpha Bank, Piraeus Bank ed Eurobank perdono rispettivamente il 10% circa, l'11,4% e l'11,6%. Siemens perde oltre il 2,9% circa dopo aver comunicato che gli utili delle attività industriali hanno registrato una diminuzione del 4%, su cui ha pesato il calo dei settori energia e gas e salute. Ericsson riduce le perdite attestandosi a -0,3%, dopo aver annunciato vendite sotto le attese per il quarto trimestre e di attendersi che l'attività in Nord America resti fiacca. Philips, società olandese di diagnostica medica e illuminazione, perde il 4,4% sulla scia del taglio dei target finanziari per il 2016, dopo un 2014 definito "una battuta d'arresto". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia