Borse Europa viste in rialzo per nona sessione consecutiva

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire la seduta in rialzo per la nona volta il nono giorno consecutivo, dopo avere dimostrato ieri la tenuta a dispetto degli iniziali timori legati ai risultati del voto in Grecia.

A causa di una tempesta di neve che sta tenendo in scacco New York molte banche di investimento e gestori dovrebbero ridurre al minimo il personale, anche se le contrattazioni oggi dovrebbero prendere avvio come al solito.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 20 punti (fino a +0,3%), il tedesco DAX di 39 punti (fino a +0,4%) e il francese CAC 40 di 15-16 punti (fino a +0,3%).

Ieri l‘indice FTSE ha guadagnato lo 0,58% a 1.488,03.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia