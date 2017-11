BORSE EUROPA - Indici in salita dopo dati Cina migliori di attese

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3232,86 0,37 3046,43 FTSEUROFIRST300 1417,55 0,55 1368,52 STOXX BANCHE 186,14 1,16 188,77 STOXX OIL&GAS 286,08 0,49 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,31 0,52 250,55 STOXX AUTO 539,92 0,79 501,31 STOXX TLC 337,1 0,47 320,05 STOXX TECH 314,55 -0,24 312,18 PARIGI, 20 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, sulla scia del rally visto in Asia dopo dati cinesi che hanno evidenziato un rallentamento della crescita minore del previsto. Il Pil cinese è cresciuto del 7,4% in media nel 2014, il minimo da 24 anni e al di sotto del target governativo di 7,5%, ma è andato meno peggio di quanto una parte del mercato temesse. Alle 10,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,55% a quota 1417,79 dopo aver chiuso la seduta di ieri con un +0,2% a 1.409,92 punti appena sotto ai massimi degli ultimi sette anni. Tra le piazze europee, Londra segna un progresso dello 0,29% sui massimi delle ultime tre settimane, Parigi dello 0,56%, Francoforte dello 0,24%. Il mercato resta focalizzato sulla riunione del board della Bce in programma per dopodomani che dovrebbe annunciare l'estensione del 'quantitative easing' ai titoli di Stato. Tra i titoli in evidenza oggi: Unilever cede l'1,7% dopo dati peggiori delle attese nel quarto trimestre. Va peggio Sap, in calo di oltre 3% dopo la revisione al ribasso delle stime sui margini 2017. Credit Suisse sale di oltre l'1,8% dopo dichiarazioni secondo cui la recente volatilità valutaria - seguita alla decisione della Banca nazionale svizzera di abolire il tetto massimo per l'euro contro franco - non avrà impatto sui 'capital ratio'. Il titolo Total guadagna lo 0,2% dopo che Morgan Stanley sottolinea in un rapporto che manterrà il dividendo nonostante il crollo dei prezzi del petrolio. Rio Tinto cede l'1% dopo un update sulla produzione che vede rispettati i target sul minerale di ferro e di poco non centrati quelli sul rame. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia