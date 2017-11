BORSE EUROPA - Indici ai massimi di sette anni, occhi su Bce

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3212,27 0,32 3046,43 FTSEUROFIRST300 1410,49 0,23 1368,52 STOXX BANCHE 183,66 0,59 188,77 STOXX OIL&GAS 282,74 -1,02 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 261,67 0,09 250,55 STOXX AUTO 534,03 0,45 501,31 STOXX TLC 336,08 0,65 320,05 STOXX TECH 314,35 0,15 312,18 PARIGI, 19 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è sui massimi degli ultimi sette anni questa mattina, sostenuto dalle aspettative di mercato secondo cui la Bce giovedì darà il via ad un programma di acquisto massiccio di bond per rilanciare l'economia europea. Alle 11,30 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,23% a quota 1410,49, un livello che non si vedeva dall'inizio del 2008. Tra le piazze europee, Londra sale dello 0,1%, Parigi dello 0,08%, Francoforte dello 0,43% scambiando su livelli record. L'attesa che la banca centrale europea comincerà a stampare moneta per comprare bond governativi in un quantitative easing teso a rivitalizzare l'inflazione ha innescato un rally sui mercati, aiutando gli indici europei a performare meglio di Wall Street questo mese. "Il quantitative easing è sulla rampa di lancio", commenta Jean-Louis Cussac, capo di Perceval Finance, con sede a Parigi. "C'è un bias positivo tra gli operatori in vista della riunione Bce di giovedì, ma il mercato resta molto volatile e ci sono molti punti interrogativi sul rialzo più si va avanti". In controtendenza al generalizzato tono positivo, l'indice greco cede lo 0,36% sui timori legati alla situazione politica del Paese. Un sondaggio ha mostrato sabato che Syriza, partito di sinistra contrario al bailout, sta rafforzando la sua posizione di testa sui conservatori al governo ad appena otto giorni dalle elezioni. Tra i titoli in evidenza oggi: Julius Baer è tra i migliori del listino, in rialzo di oltre il 5%, dopo aver annunciato che non subirà alcuna perdita a seguito della decisione della banca nazionale svizzera di togliere il cap sul franco svizzero dopo tre anni. Renault guadagna lo 0,3% dopo aver annunciato un aumento del 3,2% nelle vendite di veicoli nel 2014. Societe Generale sfiora un rialzo del 2% dopo la nomina dell'ex membro italiano del board Bce Lorenzo Bini Smaghi alla presidenza della banca. La spagnola Telefonica sale del 2,02% dopo la notizia stampa secondo cui è in colloqui iniziali con Hutchison per la vendita di O2 per una cifra superiore ai 13 miliardi di euro. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia