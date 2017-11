BORSE EUROPA - Indici al ribasso spinti da prezzi petrolio e rame

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3105,56 -0,9 3019 FTSEUROFIRST300 1362,91 -0,93 1316,39 STOXX BANCHE 180,09 -1,15 194,21 STOXX OIL&GAS 269,3 -1,75 335 STOXX ASSICURAZIONI 251,44 -0,59 228,22 STOXX AUTO 513,55 -0,79 481,95 STOXX TLC 324,57 -0,43 297,6 STOXX TECH 309,34 -0,75 290,51 LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Apertura in ribasso sui mercati europei, preoccupati dal crollo dei prezzi del petrolio e del rame dopo che la Banca mondiale ha tagliato le stime globali di crescita per il 2015 e per il 2016 motivandole con le insoddisfacenti prospettive di crescita dell'Eurozona. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dello 0,9% a quota 1362,91. Tra le piazze europee, Londra cede l'1,3%, Francoforte lo 0,8%, Parigi l'1,2%. Un'ondata di vendite ha spinto i prezzi del rame sul mercato londinese verso il minimo degli ultimi 5 anni e mezzo. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, cede lo 0,6% Burberry, il produttore di abbigliamento di lusso, che oggi ha annunciato di aspettarsi un calo delle vendite nel quarto trimestre nel mercato, coniderato chiave, di Hong Kong. La contrazione potrebbe ridurre i risultati annuali. AstraZeneca guadagna l'1,4% e non risente quindi della sconfitta nella causa per il riconoscimento fino al 2017 della validità della licenza tedesca per il Seroquel, un farmaco per il trattamento dei malati di schizofrenia e di disturbi bipolari. L'azione giudiziaria era stata avviata da due produttori di farmaci equivalenti Teva Pharmaceutical Industries, e Hexal unit and Accord Healthcare che fa capo al gruppo Novartis. Perde lo 0,9% Ericsson, che ha risposto con una propria citazione all'avvio della causa da parte di Apple sui contratti di fornitura della tecnologia a ultrabanda per il mobile. Secondo il gruppo svedese la Apple non ha voluto rinnovare il contratto di licenza globale con Ericsson sulla base di criteri ragionevoli e non discriminatori. Nella propria citazione il gruppo informatico americano aveva detto di ritenere "non essenziale" la tecnologia offerta da Ericsson e che il gruppo svedese chiedeva royalty troppo elevate. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia