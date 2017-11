Borse Europa attese poco variate in apertura

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso per un‘apertura poco variata rispetto alle chiusure di venerdì. Sotto i riflettori il settore della sanità dopo che Shire Plc ha trovato l‘accordo per comprare NPS Pharmaceuticals Inc per 5,2 miliardi di dollari.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il britannico FTSE 100 apra in calo di 10-14 punti, pari a -0,2%, il tedesco DAX apra in rialzo di 11,5-31,5 punti, pari allo 0,1-0,3%, e il francese CAC 40 invariato.

