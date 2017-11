BORSE EUROPA - Rialzi spinti da valutazioni Fed su tassi e Tesco

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3070,23 1,44 3146,43 FTSEUROFIRST300 1347,84 1,33 1368,52 STOXX BANCHE 182,88 1,34 188,77 STOXX OIL&GAS 276,63 1,17 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 246,8 1,07 250,55 STOXX AUTO 491,81 1,34 501,31 STOXX TLC 314,15 1,19 320,05 STOXX TECH 302,69 0,48 312,18 LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è partito oggi in deciso rialzo sulla scia dei segni positivi delle borse Usa e asiatiche, con le azioni delle società della grande distribuzione in buon denaro e dopo che le minute della riunione della Fed hanno rassicurato gli investitori che la banca centrale americana non ha fretta di alzare i tassi. Le azioni della maggiore catena di supermercati britannica Tesco salgono del 5%, il miglior titolo del paniere europeo FTSEurofirst 300, dopo che la società ha annunciato l'intenzione di cedere asset e di tagliare costi per centinaia di milioni di sterline per sostenere prezzi più bassi nei negozi. Il mercato ha anche tratto spunti positivi dalle minute della Fed. La banca centrale Usa ha confermato che inizierà a rialzare i tassi più avanti nell'anno, ma dirigenti della banca hanno detto che potrebbero essere "pazienti" nel decidere quando iniziare questo processo. L'indice FTSEurofirst 300 è in rialzo dell'1,2% a 1.344,26 punti grazie al rialzo dell'1,4% nello STOXX Europe 600 Retail. Anche Standard Chartered è in chiaro progresso del 2,1%. La banca sta chiudendo la maggior parte delle sue attività sull'azionario e sta tagliando 4.000 addetti per ridurre in modo deciso i costi e tentare il rilancio, secondo un memo visto da Reuters. Tra le singole piazze, alle 10,15, Francoforte sale dell'1,24%, Parigi +1,71%, Londra +1,2%. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Marks & Spencer è in netto calo dopo aver mancato i target sulle vendite di Natale, a causa di problemi legati alle consegne nel suo business online. Howden Joinery, produttore di cucine componibili, ha toccato i suoi massimi dopo ave ralzato le sue aspettative di profitto per la seconda volta in soli due mesi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia