BORSE EUROPA - Indici riprendono a scendere, male energetici

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3023,96 0,03 3146,43 FTSEUROFIRST300 1326,94 -0,42 1368,52 STOXX BANCHE 183,43 -0,04 188,77 STOXX OIL&GAS 267,51 -1,22 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 243,2 -0,37 250,55 STOXX AUTO 480,58 -0,14 501,31 STOXX TLC 308,92 -0,41 320,05 STOXX TECH 303,58 -1,1 312,18 LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo oggi estende le perdite - nonostante un iniziale rimbalzo grazie al settore sanitario - dopo il drastico calo di ieri provocato dai timori sulla Grecia, con gli energetici danneggiati dai nuovi minimi nei prezzi del greggio. Alle 11,00 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,42% a 1.326,94 punti, dopo aver lasciato sul terreno nella seduta precedente il 2,3%. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50, che ieri ha perso il 3,7%, oggi è piatto. Tra le singole piazze Francoforte si attesta a -0,09%, Parigi perde lo 0,33%, Londra lo 0,95%. "I prezzi più bassi potrebbero determinare per molte nazioni produttrici di petrolio una fase economica estremamente difficile con il prezzo corrente che scende sotto quello che è il costo che questi Paesi hanno per estrarre il greggio dal terreno", dice James Hughes, chief market analyst di Alpari UK. L'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas lascia sul terreno l'1,3% circa con il prezzo del greggio che ha toccato i minimi da cinque anni e mezzo. I trader ritengono che non ci saranno molti progressi sui mercati europei finché la situazione politica in Grecia non sarà più chiara. Gli investitori temono infatti che Atene possa uscire dall'eurozona se le elezioni del prossimo 25 gennaio saranno vinte, come viene pronosticato, dal partito di sinistra Syriza. La Borsa di Atene, chiusa oggi per festività, ieri ha perso il 5,6%. Tra i titoli in evidenza oggi: Bavarian Nordic guadagna quasi il 2,2%, dopo l'avvio da parte di Johnson & Johnson dei test clinici sul vaccino sperimentale per l'ebola che ha elaborato in collaborazione con la società biotech danese. La società britannica di noleggio attrezzature industriali Ashtead perde il 7% circa, dopo che il titolo della rivale statunitense United Rentals è sceso nella notte in seguito a un un broker downgrade. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia