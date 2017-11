BORSE EUROPA - Indici in calo sotto peso incertezza Grecia

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3125,56 -0,44 3146,43 FTSEUROFIRST300 1360,29 -0,21 1368,52 STOXX BANCHE 188,47 -0,64 188,77 STOXX OIL&GAS 279,48 -1,83 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 249,95 0,18 250,55 STOXX AUTO 494,24 -0,46 501,31 STOXX TLC 316,79 -0,43 320,05 STOXX TECH 312,79 0,18 312,18 LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - I timori sul futuro della Grecia nell'eurozona tengono l'azionario europeo sotto pressione oggi, nonostante i nuovi minimi dell'euro e i prezzi del greggio abbiano dato una spinta ai titoli dei settori viaggi e beni di consumo. Alle 11,00 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,21% a 1360,29 punti. Tra le singole piazze Francoforte si attesta a -0,17%, Parigi perde lo 0,24%, Londra lo 0,58%. Sotto i riflettori la situazione della Grecia, che andrà alle elezioni a fine mese; il vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha dichiarato che Berlino auspica la permanenza di Atene nell'eurozona. L'indice ATG di Atene perde il 2,4% circa, con Bank of Piraeus e Alpha Bank in calo rispettivamente del 3,6% e del 4,6%. Tra i titoli in evidenza oggi: Ryanair guadagna il 2,15%, dopo che la compagnia aerea low cost a dicembre ha annunciato una crescita del traffico del 20%. BMW perde l'1,3% dopo aver accettato di versare 5,1 miliardi di yuan - 686 milioni di euro - ai concessionari cinesi a copertura delle perdite che hanno subito l'anno scorso. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia