BORSE EUROPA - Indici di nuovo in calo, petrolio a nuovi minimi

INDICI ORE 11,33 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3163,96 -0,67 3019 FTSEUROFIRST300 1371,48 -0,4 1316,39 STOXX BANCHE 189,7 -0,14 194,21 STOXX OIL&GAS 285,07 -1,45 335 STOXX ASSICURAZIONI 251,67 -0,29 228,22 STOXX AUTO 505,11 -0,41 481,95 STOXX TLC 320,6 -0,55 297,6 STOXX TECH 311,79 -0,45 290,51 LONDRA, 30 dicembre (Reuters) - I mercati azionari europei sono di nuovo in calo, oggi, sull'onda di un ulteriore ribasso dei prezzi petroliferi, con il Brent che ha raggiunto il livello minimo da cinque anni e mezzo mentre continuano i timori su un eccesso di forniture. Indicazioni negative soprattutto i titoli energetici con l'indice del settore oil & gas perde l'1,6%. Pesa anche l'incertezza politica in Grecia, che va ad elezioni anticipate il 25 gennaio con la possibilità, secondo i sondaggi, che a vincere sia la coalizione di sinistra Syriza, che chiede di rinegoziare gli accordi sul bailout finanziario. Alle 11,05 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,4% a 1371,48 punti. Tra le singole piazze Francoforte si attesta a -0,7%, Parigi perde lo 0,7%, Londra lo 0,6%. Atene, che ieri ha lasciato sul terreno quasi il 4%, oggi perde lo 0,48%. Madrid perde lo 0,53. "Dato che abbiamo avuto un periodo precedente aggressivo, nella settimana prima di Natale, la gente è contenta di realizzare un po' di guadagni", commenta Giles Watts, capo del settore equities di City Index. Tra i titoli in evidenza oggi: La catena britannica di abbigliamento NEXT guadagna oltre il 3,6% in borsa dopo un aumento delle vendite nel periodo pre-natalizio di quasi il 3%, nella parte alta delle previsioni; un risultato che porta il profitto annuale in aumento di circa l'11,5%. La britannica BAE SYSTEMS ha annunciato di essere in trattative per la vendita del proprio software anti-evasione fiscale, NetReveal, ad alcuni paesi dell'Europa centrale. La notizia è apparsa oggi sul Financial Times. Il titolo guadagna quasi lo 0,6%. La spagnola TELEFONICA perde oltre l'1%: l'authority messicana del settore telecom ha fissato i tassi 2015 per le spese di interconnessione tra reti concorrenti nell'ambito delle misure per aprire un mercato storicamente dominato da American Movil. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia