BORSE EUROPA - Indici positivi su scia Asia, Usa

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3173,19 1,02 3019 FTSEUROFIRST300 1372,61 0,85 1316,39 STOXX BANCHE 189,61 1,06 194,21 STOXX OIL&GAS 292,23 1,62 335 STOXX ASSICURAZIONI 251,71 0,62 228,22 STOXX AUTO 504,28 0,82 481,95 STOXX TLC 323,61 0,85 297,6 STOXX TECH 308,31 0,44 290,51 LONDRA, 22 dic (Reuters) - L'azionario europeo è positivo questa mattina, sulla scia della buona performance dei mercati in Asia e Usa. Alle 10,30 circa, il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,84% a quota 1.372,29. Tra le singole piazze, il tedesco Dax sale dello 0,75%, il Cac francese dell'1,12%, Londra dell'1% circa. Bene anche il comparto energetico, con lo STOXX di settore che alla stessa ora sale dell'1,64% con il Brent vero i 63 dollari al barile. Secondo Jawaid Afsar, trader di Securequity, il mercato azionario continuerà a salire nei prossimi giorni. "Continuerà a salire fino a fine anno, anche se con volumi sottili. La performance in Asia e Usa aiuta, i petroliferi guidano il rally", spiega. Tra i titoli in evidenza: La finlandese Neste Oil sale del 3,5% dopo aver migliorato la sua guidance annuale. Bene nel settore energia anche il titolo norvegese Seadrill (+6,3%), l'olandese Royal Dutch Shell (+2,5%) e la britannica BP (+1,9%). La francese Soitec al contrario crolla del 48% dopo aver tagliato le stime sugli utili.